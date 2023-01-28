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Новости 13:30

РКН изучит сведения об утечке данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции"

фото ЗакС политика РКН изучит сведения об утечке данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции"

Появившаяся в социальных сетях информация о возможной утечке персональных данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции" привлекла внимание Роскомнадзора. Как сообщает РИА "Новости", теперь ведомство намерено провести проверку этих сообщений. При этом в РКН подчеркнули, что компания своевременно известила чиновников о происшествии.

Между тем, представители "Газпромбанк Инвестиции" опровергают факт утечки личных данных: в связи с этим уже провели внутрикорпоративную проверку.

Минувшей осенью законодательство о персональных данных россиян было ужесточено: теперь у оператора есть трое суток на то, чтобы провести собственную проверку такого рода инцидентов и прислать ее результаты в Роскомнадзор.


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