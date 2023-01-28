В Псковской области похоронили пятерых участников СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о новых потерях на специальной военной операции. В регионе похоронили пятерых мужчин, принимавших в ней участие и погибших в зоне ее проведения.

"Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем", - пообещал чиновник в своем Telegram-канале.

На этот раз простились с майором гвардии Николаем Васильевым, младшим сержантом гвардии Иваном Ахтырским, ефрейторами гвардии Михаилом Дмитриевым и Артемом Петренко, рядовым Евгением Огневым.

В предыдущий раз аналогичный пост Ведерников опубликовал 20 января. Тогда речь шла о других пятерых уроженцах региона, тоже погибших в зоне вооруженного конфликта.