ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:44

В Псковской области похоронили пятерых участников СВО

фото ЗакС политика В Псковской области похоронили пятерых участников СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о новых потерях на специальной военной операции. В регионе похоронили пятерых мужчин, принимавших в ней участие и погибших в зоне ее проведения.

"Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем", - пообещал чиновник в своем Telegram-канале.

На этот раз простились с майором гвардии Николаем Васильевым, младшим сержантом гвардии Иваном Ахтырским, ефрейторами гвардии Михаилом Дмитриевым и Артемом Петренко, рядовым Евгением Огневым. 

В предыдущий раз аналогичный пост Ведерников опубликовал 20 января. Тогда речь шла о других пятерых уроженцах региона, тоже погибших в зоне вооруженного конфликта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама