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Новости 16:19

Петербуржцы жалуются на превращение пешеходных зон в естественные катки

фото ЗакС политика Петербуржцы жалуются на превращение пешеходных зон в естественные катки

Перепады температур в Петербурге привели к тому, что дорожное покрытие в нескольких общественных пространствах самопроизвольно превратилось в сплошную ледяную поверхность.

Как сообщает городской портал MR7, наиболее наглядно дело обстоит в Красногвардейском районе, в парке Малиновка, который стал фактически одним большим катком.

Схожими условиями недовольны также жители Красного Села, где лед мешает спокойно пройти по улице Первого Мая.

Тем временем, региональный главк МЧС предупредил горожан, что в воскресенье перепады температур вокруг нуля градусов, чреватые гололедицей, сохранятся. 


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