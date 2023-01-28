Беглов пообещал перейти на новую систему уборки в течение 1,5-2 лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 января начал "прямую линию" с горожанами. Он решил посвятить ее теме уборки.

Сразу несколько человек спросили у главы города, почему с нового года обещали начать реформу системы очистки города, но снег вывозят также, как вывозили.

Беглов заявил, что переход на новую модель уборки будет осуществляться постепенно и займет от 1,5 до 2 лет. Ранее в Смольном говорили, что процесс перехода растянется на 2023 год.

"Цель реформы - чтобы город мог контролировать ситуацию и управлять ситуацией", - отметил Беглов.

Суть реформы заключается в отказе от услуг частных компаний и передаче их функций районным жилищным агентствам, подконтрольным Смольному. По словам Беглова, еще ни один район не перешел на новую модель. В Приморском районе, по словам главы города, жилищные агентства уже убирают микрорайон Юнтолово, на Васильевском острове - около 10% района.

Напомним, Беглов впервые проводит "прямую линию" на определенную тему. Центр управления регионом посчитал, что проблема уборки города больше всего волнует петербуржцев.