С Нового года в Петербурге зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Координационный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге представил свежие данные о положении дел на последние сутки. С начала года показатель суточной заболеваемости достиг максимума: за 27 января официально зарегистрировали 733 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В течение этих же суток госпитализировали 97 человек, а летальных исходов от последствий перенесенного вируса насчитали 8.

Большее число случаев инфицирования COVID-19 в последний раз в городе фиксировалось только 26 декабря.