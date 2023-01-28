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Новости 17:53

С Нового года в Петербурге зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

фото ЗакС политика С Нового года в Петербурге зафиксировали антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Координационный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге представил свежие данные о положении дел на последние сутки. С начала года показатель суточной заболеваемости достиг максимума: за 27 января официально зарегистрировали 733 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В течение этих же суток госпитализировали 97 человек, а летальных исходов от последствий перенесенного вируса насчитали 8.

Большее число случаев инфицирования COVID-19 в последний раз в городе фиксировалось только 26 декабря.


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