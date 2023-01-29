ТЮЗ им. Брянцева решил переименовать название фестиваля "Радуга" из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Организаторы театрального фестиваля "Радуга" решили переименовать его ввиду недавно принятого закона о ЛГБТ-пропаганде, отныне он позиционируется как Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. Брянцева, передаёт журнал "Театр".

В то же время директор ТЮЗа Светлана Лаврецова отметила, что решение пока не является окончательным. Руководство фестиваля сообщит отдельно, когда будет понятно, что делать с названием.

"Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой — это наш бренд", — высказалась Лаврецова.

В интернете страница фестиваля на данный момент находится по старому адресу: rainbowfest.spb.ru, в оформлении использованы радужные переливы.

Впервые фестиваль "Радуга" прошёл в Петербурге в 2000 году. В своё время на него приезжали команды из разных стран и континентов.

Фото: "Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева"