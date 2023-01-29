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Новости 12:56

Педагог университета им. Герцена лишилась почти 4 млн рублей после разговора с "сотрудниками ФСБ"

фото ЗакС политика Педагог университета им. Герцена лишилась почти 4 млн рублей после разговора с "сотрудниками ФСБ"

Петербургские пенсионеры продолжают лишаться своих накоплений после разговоров с телефонными мошенниками, передаёт в воскресенье, 29 января, "Фонтанка". Так, на сей раз свои миллионы перевела на счёт аферистов педагог одного из городских вузов.

Несколькими днями ранее в полицию поступило обращение от 73-летней кандидата педагогических наук, преподаватель университета им. Герцена.

Она сообщила правоохранителям, что ей поступил звонок от неких "сотрудников ФСБ", которые упорно уговаривали её перевести свои накопления на безопасные счета. Поддавшись доверительному голосу на том конце телефона, пенсионерка незнакомцам 3,7 млн рублей.


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