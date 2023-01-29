Николай Дроздов оказался в больнице после неудачного падения на льду

Известный российский путешественник и телеведущий Николай Дроздов попал в отделение реанимации из-за неудачного падения на льду, пишет НТВ, ссылаясь на информацию, полученную от соседа Дроздова, художника Константина Мирошника. Эти сведения подтвердил в разговоре с ТАСС друг семьи, композитор Дмитрий Дунаев.

"Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", — поделился в разговоре со СМИ Мирошник.

Также он отметил, что Дроздов отказывался ехать в больницу после падения, однако каждый день ему становилось хуже и в конечном итоге он согласился на обследование. Кроме того, по словам Мирошника, телеведущего подключили к аппарату вентиляции лёгких.

В больнице ведущему предстоит пробыть не менее недели, после этого начнётся реабилитация.

В прошлом году Николай Дроздов отметил своё 85-летие.