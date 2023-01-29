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Новости 14:58

МЧС оповестило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

фото ЗакС политика МЧС оповестило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

В грядущий понедельник, 30 января, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, известили в региональном управлении МЧС.

Так, согласно сообщению экстренных служб, в город на Неве придёт порывистый ветер, который местами будет достигать до 18 метров в секунду.

Петербуржцев попросили не пренебрегать данной информацией, по возможности отказаться от поездок на автомобилях, а в случае прогулок пешком - избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что новая рабочая неделя в городе выдастся ненастной. Погоду будут определять циклоны.


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