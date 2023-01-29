"Кричала, что я притворяюсь": Петербурженка напала на слепую женщину на остановке

Агрессивная жительница Петербурга набросилась на остановке общественного транспорта на незрячего инвалида Викторию Зырянову: ей показалось, что женщина задела её ребёнка своей тактильной тростью. Подробностями конфликта поделились в Северо-Западном центре по подготовке специальных собак "Симаргл".

Инцидент произошёл на троллейбусной остановке возле парка Сосновка. Зырянова, являющаяся директором организации, возвращалась с прогулки в сопровождении помощницы и своей собаки-поводыря. Внезапно на неё набросилась петербурженка, заявившая, что женщина якобы сильно задела тростью её дочь. Нападение, как утверждается, сопровождалось словами: "Слепые должны сидеть дома".

"Я схватилась за голову, потому что была дикая боль. Она кричала, что я притворяюсь. Женщина сказала, что её ребёнка ударили. Ударить тростью я не могла, потому что мы ею в принципе не размахиваем, мы ведём кончиком трости по дороге", — рассказала о деталях произошедшего Зырянова в разговоре с "Фонтанкой".

В результате инцидента на место выезжала полиция. Нападавшая горожанка в отделе дала показания о случившемся. Женщина уверена в собственной правоте.

Зырянову в свою очередь увезли в больницу: там у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Она жалуется на головокружения и головную боль, сегодня у неё случился обморок.

Директор "Симаргла" намерена обратиться с ответным заявлением в полицию.