Глава СК возмутился падением петербурженки из автобуса на Парашютной улице

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался очередным инцидентом, произошедшим в Петербурге. На сей раз внимание главы СК привлёк инцидент, в результате которого пострадала выпавшая из автобуса горожанка. Женщина получила травмы различной степени тяжести.

Чрезвычайное происшествие случилось поздним вечером 26 января. Петербурженка выходила на своей остановке на Парашютной улице, когда её зажало дверями автобуса. В результате она получила закрытую травму груди, а также множественные ушибы и ссадины.

Отметим, что после оказания первой помощи горожанку отпустили домой. Номер автобусного маршрута, на котором произошло ЧП, не конкретизировался.

Бастрыкин поручил и.о. главы регионального управления СК по Петербургу Олегу Бобкову организовать процессуальную проверку произошедшего.