Автомобили провалились в промоину на Бассейной улице из-за прорыва трубы с кипятком

Минувшей ночью в районе Бассейной улицы, 23, произошёл прорыв трубы с кипятком с последующим разливом, в результате которого образовались промоины, куда рухнули несколько автомобилей. Фотографиями с места событий поделились очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Очевидцы сообщили, что из всех припаркованных машин, оказавшихся в зоне коммунальной аварии, только три владельца успели убрать свои ТС до момента обрушения асфальта.

В свою очередь в компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проинформировали граждан о проводимых работах по устранению дефекта на линии. Работы должны завершиться до 14:00 понедельника, 30 января.

"На период проведения работ горячее водоснабжение и подача тепла потребителям обеспечиваются в полном объеме. В зоне дефекта оказались припаркованы несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен", — отчитались в пресс-службе предприятия.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram