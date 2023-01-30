Бывший хаб "Юлмарта" на Муринской дороге переделают под производство дронов

Торгово-логистический хаб обанкротившейся компании "Юлмарт", расположенный на Муринской дороге, 24, снял в аренду "Специальный технологический центр" (СТЦ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно выписке, владельцем площадки является лизинговая компания ГИЛК. "Юлмарт" ранее собирался выкупить комплекс, однако впоследствии обанкротился.

Договор с новым арендатором заключён на 7 лет. Площадь здания - более 25 тысяч кв. метров. Аренда такого комплекса может обойтись компании СТЦ в 15 млн рублей ежемесячно. Объект универсален и может быть приспособлен под производственные нужды.

ООО "Специальный технологический центр" занимается изготовлением дронов "Орлан" в рамках гособоронзаказа.

Фото: mil.ru