В Петербурге выдали российский паспорт 92-летней гражданке Украины

Петербургские полицейские торжественно вручили паспорт РФ 92-летней гражданке Украины Людмиле Мосаловой, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. В город на Неве пенсионерка переехала из Одессы в 2022 году.

Пожилая женщина родилась во Владимирской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 10 лет. Имеет звание "Труженик тыла". Всю жизнь Мосалова проработала в образовательной сфере, в Украину перебралась в 1982 году по приглашению Одесского университета.

За получением российского паспорта Мосалова обратилась в декабре прошлого года.

"Сотрудники полиции лично выехали по месту проживания почётной заявительницы, где поздравили её с 79-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и вручили ей паспорт гражданина Российской Федерации", — поделились в пресс-службе главка.