Путин продлил срок службы Сергею Иванову накануне его 70-летия

Президент Владимир Путин продлил на один год срок федеральной госслужбы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, следует из указа, опубликованного 30 января на официальном интернет-портале правовой информации. Во вторник Иванову исполнится 70 лет.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 г. специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", — говорится в тексте указа.

Согласно действующему законодательству, гражданские служащие имеют право занимать свои посты вплоть до достижения возраста 65 лет. В ноябре 2022 года Путин подписал закон, увеличивающий до 70 лет предельный возраст нахождения на госслужбе для отдельных категорий чиновников.

Иванов занимает свою должность с 2016 года. В начале нулевых он возглавлял Министерство обороны, в 2007 году перешел в правительство, а оттуда — на пост главы администрации президента в 2011 году.

Фото: kremlin.ru