В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе в февраля, которая обусловлена Днём защитника отечества, ежегодно отмечаемым 23 февраля.

В нынешнем году 23 февраля выпадает на четверг, поэтому этот день будет выходным, известили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Следующим выходным будет также пятница, 24 февраля, на которую перенесли выходной с воскресенья, 1 января.

Соответственно, отдыхать на этой рабочей неделе россияне будут с 23 по 26 февраля включительно.

Среду при этом сделали укороченной на 1 час.