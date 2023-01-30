Комитет финансов купит "долларовое дерево"

На озеленение помещений комитета финансов Смольного собираются потратить 263 тысячи рублей, следует из закупки, опубликованной 30 января. Чиновники закупят полторы дюжины видов растений, среди которых есть "долларовое дерево".

Всего комитет закажет около 400 растений. Самыми востребованными оказались аглаонема, драцена, кливия. Их закажут в количестве 66, 55 и 44 штук соответственно. Кроме того, в списке есть различные пальмы, кофейное дерево и замиакулькас. Последний также в народе называют "долларовым деревом", потому что его листья напоминают по форме монетки. Согласно суевериям, растение приносит владельцам богатства.

За 22 "денежных" растения Смольный готов заплатить 13 тысяч рублей. Для "обслуживания" зелени комитет закажет услуги цветовода 6 разряда и инженера-декоратора. Растения простоят в комитете до декабря 2023 года.

Константин Леньков, фото ededchechine / Freepik