ФСБ задержала трёх подростков, устроивших диверсию на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали трёх подростков из подмосковного Чехова, устроивших диверсию на железной дороги после переписки с неким гражданином в Telegram, передаёт РИА Новости.

По информации ФСБ, молодые люди могут быть причастны к повреждению объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления.

Задание от некоего индивида юноши получили через мессенджер: за урон железнодорожным путям им пообещали деньги. Получив инструктаж, подростки приехали на место и выполнили поручение. Свои действия они снимали на телефон.

Теперь несовершеннолетним молодым людям грозит уголовная ответственность по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) или о диверсии (ст. 281 УК РФ), согласно которой предусматривается до 10 лет тюрьмы в том числе для граждан с 14 лет.