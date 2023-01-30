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Новости 13:55

ФСБ задержала трёх подростков, устроивших диверсию на железной дороге

фото ЗакС политика ФСБ задержала трёх подростков, устроивших диверсию на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали трёх подростков из подмосковного Чехова, устроивших диверсию на железной дороги после переписки с неким гражданином в Telegram, передаёт РИА Новости.

По информации ФСБ, молодые люди могут быть причастны к повреждению объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления.

Задание от некоего индивида юноши получили через мессенджер: за урон железнодорожным путям им пообещали деньги. Получив инструктаж, подростки приехали на место и выполнили поручение. Свои действия они снимали на телефон.

Теперь несовершеннолетним молодым людям грозит уголовная ответственность по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) или о диверсии (ст. 281 УК РФ), согласно которой предусматривается до 10 лет тюрьмы в том числе для граждан с 14 лет.


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