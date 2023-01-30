Песков обнаружил "абсолютно положительные" перспективы российской экономики

Перспективы российской экономики оценивают в Кремле как "абсолютно положительные", заявил журналистам 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил "блестящую" работу правительства в последние годы.

Кабмин на протяжении последних трех лет "работает в чрезвычайно тяжелых условиях", передает слова представителя Кремля ТАСС. Речь идет в том числе о пандемии коронавируса, справиться с которой правительству удалось "с наименьшими возможными потерями". Помимо этого, Песков пожаловался на "прокси-войну" Запада в отношении России, из которой кабмину якобы "удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще".

В целом же правительство смогло сохранить "траекторию потенциального роста" в экономике, полагает Песков. "Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем были наши прогнозы, — высказался он. — Потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительные".