Ударившая в нетрезвом виде силовика по лицу петербурженка отделалась условным сроком

Невский райсуд Петербурга вынес решение по уголовному делу о применении насилия по отношению к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК), возбуждённому в отношении местной жительницы Наталии Радюхиной, передаёт в понедельник, 30 января, объединённая пресс-служба городских судов.

Установлено, что вечером 18 сентября прошлого года петербурженка будучи подшофе решила ударить по лицу задерживавшего её силовика. Поводом для визита правоохранителей послужило совершение административного правонарушения Радюхиной. Пострадавший заявил, что женщина "причинила ему физическую боль, а так же ссадины лица справа".

Суд установил, что петербурженка ранее судима не была, вину признала и раскаялась в содеянном. Кроме того, она воспитывает двух малолетних детей.

Как итог, Радюхиной назначили год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.