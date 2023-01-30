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Новости 15:55

Смольный предоставит "Водоканалу" средства на обеспечение бесплатного доступа к общественным туалетам в 2023 году

фото ЗакС политика Смольный предоставит "Водоканалу" средства на обеспечение бесплатного доступа к общественным туалетам в 2023 году

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, регулирующее порядок предоставления "Водоканалу" в 2023 году субсидий на возмещение затрат, связанных с работой фонтанов и общественных туалетов, сообщила пресс-служба градоначальника 30 января. Благодаря этому все типы общественных туалетов, находящихся в ведении "Водоканала", будут бесплатными для посещения.

Согласно документу, на содержание фонтанов и фонтанных комплексов в городе предприятию перечислят 244 миллиона рублей. Еще 484 миллиона рублей Смольный переведет на эксплуатацию туалетов.

Как сообщается, полученные средства позволят "Водоканалу" обеспечить работу 112 фонтанов и фонтанных комплексов, а также 264 общественных туалетов.


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