Смольный предоставит "Водоканалу" средства на обеспечение бесплатного доступа к общественным туалетам в 2023 году

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга, регулирующее порядок предоставления "Водоканалу" в 2023 году субсидий на возмещение затрат, связанных с работой фонтанов и общественных туалетов, сообщила пресс-служба градоначальника 30 января. Благодаря этому все типы общественных туалетов, находящихся в ведении "Водоканала", будут бесплатными для посещения.

Согласно документу, на содержание фонтанов и фонтанных комплексов в городе предприятию перечислят 244 миллиона рублей. Еще 484 миллиона рублей Смольный переведет на эксплуатацию туалетов.

Как сообщается, полученные средства позволят "Водоканалу" обеспечить работу 112 фонтанов и фонтанных комплексов, а также 264 общественных туалетов.