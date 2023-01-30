Суд не стал арестовывать главу администрации МО "Пулковский меридиан" по делу о халатности

Московский райсуд Петербурга решил не отправлять под домашний арест главу администрации МО "Пулковский меридиан" Дмитрия Чистякова, который обвиняется в халатности и служебном подлоге (ч. 2 ст. 293 УК и ч. 1 ст. 292 УК), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Глава администрации стал фигурантом уголовного разбирательства после инцидента, произошедшего на детской площадке на Пулковском шоссе. В прошлом мае там упала и получила травмы маленькая девочка.

Под статью о халатности Чистяков попал ввиду того, что не назначил человека, который был бы ответственен за содержание детских площадок в муниципалитете. Статью о служебном подлоге чиновнику вменили после того, как он предоставил следствию некий подложный документ.

Правоохранители задержали Чистякова на прошлой неделе.

"Суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что в настоящее время безусловных сведений, обосновывающих обвинение Чистякова в непосредственном причинении им телесных повреждений несовершеннолетнему потерпевшему, не представлено", — заключили в судебной пресс-службе.

О заключении Чистякова под домашний арест просила сторона следствия. Суд в итоге отказался удовлетворять данное ходатайство.