Лукашенко в Зимбабве встретили с танцами и барабанами

Белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел с деловым визитом в столицу Зимбабве Хараре, информирует Telegram-канал "Пул первого". В аэропорту президента республики встретили с танцами и под шум барабанов.

В Хараре Лукашенко встретится очно с главой страны Эммерсоном Мнангагвой, а в более расширенном формате — с участием делегатов с обеих сторон, уточняет БЕЛТА.

В Зимбабве в этом время проходит двусторонний форум, в ходе которого уже был заключён ряд контактов.

Также Лукашенко под камеры передаст Зимбабве белорусскую технику, предназначенную для местных фермеров.

Фото: скриншот видеозаписи Telegram-канала "Пул первого"