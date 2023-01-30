В Кудрово возобновят строительство отделения полиции

Строительством отделения полиции на Европейском проспекте в Кудрово займется новый подрядчик, сообщила 30 января Дирекция КРТ Ленинградской области в своем сообществе во "ВКонтакте". Как отмечается, в первую очередь рабочие обустроят стройгородок, а после этого займутся внутренними инженерными сетями.

"Заключили договор, сегодня подрядчик осуществляет мобилизацию строителей на объекте и занимается устройством стройгородка, выполняет замеры, закупает материалы. Поставил задачу возобновить строительство в течение недели", — рассказал глава областной Дирекции КРТ Денис Локоть.

Как отмечается, к настоящему времени здание готово на 70%. Фасадные работы (без учета цоколя и крылец) выполнены, внутренняя отделка готова на 70%, а в гараже — и вовсе на 95%. Само здание рассчитано на 76 сотрудников, в нем должны будут разместиться паспортный стол, дежурная часть, три ИВС и гараж на пять машин.

Фото: Дирекция КРТ Ленобласти/ "ВКонтакте"