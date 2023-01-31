Минтруд выступил за ужесточение антикоррупционных норм

Минтруд подготовил изменения в закон "О противодействии коррупции" с целью изменения правил разрешения конфликта интересов у чиновников и силовиков, сообщил 31 января РБК со ссылкой на документ. Инициатива преодолела стадию межведомственного согласования и направлена на рассмотрение в правительство.

Проект возлагает на начальников ответственность по принятию мер для урегулированию возможных конфликтов интересов среди подчиненных. В случае, если руководитель знал о возможности подобного конфликта и бездействовал, его ждет увольнение в связи с утратой доверия, следует из документа.

При этом инициатива предполагает, что должностные лица должны сами извещать своих руководителей о случаях "личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов". Непосредственные начальники, если не могут решить проблему самостоятельно, должны обращаться к собственному руководству, которое обладает достаточными полномочиями для выхода из сложившейся ситуации. Если меры не были приняты либо же высокопоставленное начальство не было поставлено в известность, руководящего сотрудника ждет увольнение.

Как полагает Минтруд, предлагаемые меры позволят без промедления извещать лиц, уполномоченных решать конфликты интересов, а также дадут возможность незамедлительно принимать необходимые меры.