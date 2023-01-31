Из российского гражданства за год вышли 40 человек

В общей сложности 40 человек добровольно вышло из российского гражданства в 2022 году, сообщило 31 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям", — сообщили в ведомстве в ответ на запрос информагентства.

В министерстве уточнили, что выход из гражданства производится на сугубо добровольной основе. Подать соответствующее заявление можно в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства внутри страны либо же в консульские учреждения за ее пределами.

Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, не должен превышать один год. В случае с заявлениями, поданными в упрощенном порядке, срок рассмотрения уменьшается до трех месяцев.

В то же время гражданину могут отказать в выходе из гражданства. Это может произойти из-за невыполненного перед страной обязательства, из-за привлечения заявителя к уголовному делу или же из-за вступившего в силу обвинительного приговора суда против него. Также отказ может последовать в случае отсутствия у заявителя гражданства иной страны либо же гарантий его получения.