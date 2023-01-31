Комтранс рассчитывает установить за год в метро 67 новых автоматов по продаже проездных

На станциях метрополитена в 2023 году планируется установка 67 новых автоматов по продаже и пополнению проездных билетов, сообщил комитет по транспорту 31 января. Первая партия появится на станциях, расположенных в Центральном, Невском, Адмиралтейском и Калининском районах Петербурга.

Как отмечается, в первую очередь речь идет о пересадочных станциях и о станциях, примыкающих к вокзалам и железнодорожным платформам. Здесь ожидается установка 17 автоматов, произойдет это до конца марта.

"В отличие от техники старой модели, это более компактные, надежные и экономичные (за счет меньшей стоимости обслуживания) автоматы. Они имеют большой экран, что также удобно для пользователя", — отметили в комтрансе.

К настоящему моменту в метро уже работают 17 новых автоматов, установленных на 14 станциях подземки.