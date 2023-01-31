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Новости 11:51

Гибель рабочего в Шушарах привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Гибель рабочего в Шушарах привела к уголовному делу

Смертельное падение рабочего на стройке в Шушарах обернулось заведением уголовного дела. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, его возбудили по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По версии силовиков, погибший сорвался с высоты девятого этажа, выполняя заливку бетона. Работы велись в рамках строительства одного из корпусов нового многоэтажного жилого комплекса. Рабочий скончался от полученных травм на месте.

Следователи продолжают устанавливать все возможные детали трагического происшествия.


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