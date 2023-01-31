Миронов хочет начать отмену пенсионной реформы с четырех новых регионов

Партия "Справедливая Россия – За правду", регулярно выступающая за отмену пенсионной реформы, хочет, чтобы снижение возраста выхода на пенсию первым делом утвердили в четырех вновь присоединенных регионах. Новейшее заявление лидера партии Сергея Миронова стало реакцией на готовящийся в правительстве законопроект, который уравняет правила выхода на пенсию в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях с остальной Россией.

"Фактически жители Новороссии, которые в прошлом году проголосовали за возвращение в состав России, получат в качестве "благодарности" понижение в правах — теперь они смогут выходить на пенсию позднее, чем могли бы, если бы остались гражданами Украины", - приводит позицию Миронова его пресс-служба.

В понимании политика, жителей четырех новых регионов при наличии трудового стажа сроком не менее 15 лет следовало бы отправлять на пенсию по достижении 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

Напомним, что повышение пенсионного возраста на пять лет для мужчин и женщин, породившее протесты в России, случилось летом 2018 года, вопреки более ранним заверениям действующего президента.