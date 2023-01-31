ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:35

Из-за стрима с Арестовичем сервис Twitch оштрафовали на 4 млн рублей

фото ЗакС политика Из-за стрима с Арестовичем сервис Twitch оштрафовали на 4 млн рублей

Стриминговый сервис Twitch не подчинился требованию Роскомнадзора и не удалил две видеозаписи, в которых ведомство нашло недостоверную информацию о ходе военной спецоперации на Украине. Как сообщает ТАСС, это нарушение привело к штрафу в размере 4 млн рублей, который назначил компании судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы.

Протокол составили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством).

Один из роликов представлял собой интервью юриста и блогера Марка Фейгина* с бывшим советником украинского президента Алексеем Арестовичем.

*Минюст внес Марка Фейгина в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости





Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама