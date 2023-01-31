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Новости 13:54

Медведев хочет узаконить пиратское использование западного интеллектуального продукта

фото ЗакС политика Медведев хочет узаконить пиратское использование западного интеллектуального продукта

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев придумал новый ответ на западные санкции, которые регулярно вводятся в отношении России с февраля прошлого года в связи со спецоперацией. По мнению чиновника, сегодняшняя геополитическая и правовая ситуация позволяет России безвозмездно пользоваться интеллектуальной собственностью, произведенной в так называемых недружественных странах и защищенной авторскими правами. Осталось, по мысли Медведева, лишь сформулировать для этого некие правила.

"Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта", - уточнил бывший президент в своем Telegram-канале.

С точки зрения Медведева, при нынешнем уровне конфронтации с Западом предложил адекватную меру. Автор поста охарактеризовал ее как "пиратское использование в режиме личных санкций", сопроводив это определение смайликом.


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