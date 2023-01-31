Медведев хочет узаконить пиратское использование западного интеллектуального продукта

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев придумал новый ответ на западные санкции, которые регулярно вводятся в отношении России с февраля прошлого года в связи со спецоперацией. По мнению чиновника, сегодняшняя геополитическая и правовая ситуация позволяет России безвозмездно пользоваться интеллектуальной собственностью, произведенной в так называемых недружественных странах и защищенной авторскими правами. Осталось, по мысли Медведева, лишь сформулировать для этого некие правила.

"Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта", - уточнил бывший президент в своем Telegram-канале.

С точки зрения Медведева, при нынешнем уровне конфронтации с Западом предложил адекватную меру. Автор поста охарактеризовал ее как "пиратское использование в режиме личных санкций", сопроводив это определение смайликом.