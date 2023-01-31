В Петербурге за год достроили восемь проблемных домов

В течение всего прошлого года в Петербурге удалось сдать восемь жилых многоэтажек, входивших в единый реестр проблемных объектов (ЕПРО).

Ключи от нового жилья достались покупателям 2020 квартир, о чем сообщает издание "78.ru" со ссылкой на председателя комитета по строительству Игоря Креславского. Общий объем введенной жилплощади составил 75,8 тысяч кв. метров.

В частности, готовы к эксплуатации второй корпус ЖК "Парнас" на 540 квартир, два корпуса ЖК "На Заречной" этап на 828 квартир и ЖК "Шуваловский парк" на 236 квартир. Работы также завершились на многоэтажной стоянке в ЖК "Светлый мир "Тихая гавань", рассчитанной на полтысячи парковочных мест.

К концу нынешнего года в Смольном рассчитывают достроить все дома из перечня ЕПРО.