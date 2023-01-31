Морской порт намерен купить Toyota Land Cruiser за 15,59 млн рублей

АО "Морской порт Санкт-Петербург" объявил запрос предложений на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser 300, следует из данных сайта госзакупок. Там же указана максимальная стоимость - 15,59 млн рублей.

Без учета НДС сумма составляет 12,9 млн рублей, сказано в документах запроса. Принимать предложения "Морской порт" планирует завершить 6 февраля, а получить автомобиль хочет через 14 дней после подписания контракта.

В материалах закупки указано, что машина должна быть 2022 года выпуска и черного цвета. Двигатель требуется дизельный с объемом 3346 см3 и максимальной мощностью 299 л.с, уточняется в документах. Там же указана комплектация автомобиля - 70th Anniversary.

На официальном сайте компании Toyota машина с такими характеристиками описывается как "внедорожник премиум-класса" и стоит 9,55 млн рублей. При этом уточняется, что актуальные цены стоит узнавать у дилера.

"Морской порт" на своем сайте сообщает, что является одной из крупнейших стивидорных компаний по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Петербурга. По данным Ассоциации морских торговых портов России, грузооборот Большого порта за 2022 год снизился на 37,5%.

София Саттарова / Фото: Unsplash