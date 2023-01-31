Досудебный порядок обжалования решений контрольных органов стал обязательным

С начала 2023 года процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов в России стала обязательной, сообщила 31 января пресс-служба правительства. Вместо обращения в суд предприниматели могут воспользоваться онлайн-процедурой.

Как отмечается, оспорить решение контролирующего органа предприниматели могут при помощи специального сервиса на портале госуслуг. "Инструмент позволяет сокращать как финансовые, так и временные издержки предпринимателей, поскольку обжалование решения в судах занимает несколько месяцев", — отметили в кабмине.

Также сервис позволяет отслеживать в режиме реального времени ход рассмотрения жалобы. Отдельно оговаривается, что рассмотрением претензии должен заниматься руководитель контролирующего органа либо же вышестоящая инстанция, но не должностное лицо, на решение которого была подана жалоба.

В правительстве отметили, что с момента запуска сервиса в 2021 году в досудебном порядке было рассмотрено пять тысяч жалоб на решения контрольно-надзорных органов. Добиться их пересмотра в пользу представителей бизнеса получилось в четверти случаев.