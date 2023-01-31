Путин ждет в программах вузов курс основ российской государственности

Российский президент Владимир Путин поручил чиновникам из Минобрнауки подготовить для преподавания в высших учебных заведениях "курс основ российской государственности".

Соответствующее поручение по итогам заседания Госсовета появилось на сайте Кремля во вторник. Его требуется исполнить до 1 августа.

В числе последних отданных распоряжений обращает на себя внимание также поручение, адресованное Минобороны, Минтруду и Росмолодежи. Эти ведомства должны будут поспособствовать включению в образовательные программы высшего образования курса "Обучение служением". Дедлайн для этого задания - 1 сентября.