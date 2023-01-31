Депутат Фетисов предложил задействовать паралимпийцев в реабилитации раненых

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев провел 31 января круглый стол на тему реабилитации раненых с минно-взрывными травмами, сообщила пресс-служба СПЧ. В мероприятии приняли участие представители Минобороны, Минздрава, Госдумы и других ведомств.

Причиной обращения главы СПЧ к теме на стыке медицинской и военной сфер стали поручения президента по вопросам производства протезов и создания реабилитационного центра для участников спецоперации.

Среди прочих на мероприятии выступил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ("Единая Россия"). Парламентарий предложил задействовать паралимпийцев при реабилитации раненых.

"Считаю, что к работе по реабилитации раненых нужно привлекать паралимпийцев. Эти люди, преодолевая себя, доказали миру, что они могут стать чемпионами", — объявил Фетисов и предположил, что "они с удовольствием подключатся".

Фото: Telegram-канал "СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества"