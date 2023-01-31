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Новости 18:52

Путин распорядился повысить популярность госслужбы среди молодежи

фото ЗакС политика Путин распорядился повысить популярность госслужбы среди молодежи

Правительство России совместно с администрацией президента должно в течение февраля подготовить предложения по повышению популярности государственной и муниципальной службы в глазах молодежи, следует из списка поручений президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.

"Представить предложения по повышению привлекательности государственной и муниципальной службы для молодежи", — говорится в одном из поручений, сформированных по итогам заседания Госсовета по вопросам молодежной политики, состоявшегося в конце прошлого года.

В частности, предложения должны касаться вопросов организации стажировок для студентов в органах госвласти и местного самоуправления, а также механизмов их финансирования.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно. Озвучить подготовленные предложения они должны в срок до 1 марта.


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