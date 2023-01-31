В СЖР опровергли слухи об исключении России из Международной Федерации Журналистов

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что его организацию никто не исключал из Международной Федерации Журналистов, вопреки сообщениям западных медиа. По словам Соловьева, на исключении России настаивали и без того регулярно критикующие МФЖ журналистские союзы скандинавских стран. На этот раз, помимо привычных обвинений в коррупции, входящие в МФЖ журналисты северных стран возмутились созданием отделений в четырех новых российских регионах и отсутствием резкой реакции на это со стороны международной организации.

"Но в уставе МФЖ нет такого положения, за что Союз можно исключить. Никаких решений по поводу исключения Союза журналистов России из Международной федерации не принято, никаких официальных документов мы не получали. Мы находимся в контакте с руководством МФЖ", - приводит пояснение Соловьева пресс-служба СЖР.

Скандал закончился заявлениями со стороны союзов журналистов Дании, Исландии, Финляндии и Норвегии о выходе из МФЖ. Правда, окончательно оформлен он, по уставу организации, может быть не раньше лета.

фото: пресс-служба СЖР