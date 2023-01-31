Сеть "ВКонтакте" заблокировала группу "Свободная Финно-Угрия"

Генеральная прокуратура потребовала от администрации сервиса "ВКонтакте" заблокировать сообщество "Свободная Финно-Угрия", о чем 31 января пишет издание Idel.Реалии*. В результате начиная со вторника без использования VPN этот паблик перестал открываться у пользователей в России. Как рассказал журналистам один из модераторов группы, активист Артур Анккалайнен, решение силовиков датируется прошлой неделей.

"Те, кто заходит по старым ссылкам, видят страницу с текстом "Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 25.01.2023 г.", а под текстом — кнопочку "Отписаться". Такого раньше не было, раньше на заблокированных ресурсах размещали просто ссылку на постановление. А сейчас люди заходят и отписываются", - посетовал собеседник издания.

Группа численностью около трех тысяч человек существует с 2015 года. Несмотря на стремление вести осторожную информационную политику, активист признает, что движение регулярно конфликтовало с Ассоциацией финно-угорских народов России (АФУН), которая состоит в хороших отношениях с российскими чиновниками.

*Минюст внес Idel.Реалии в единый реестр иноагентов