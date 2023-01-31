Петербургские суды составили среднестатистический портрет преступника в 2022 году

Объединенная пресс-служба петербургских судов подвела итоги прошлого года, сконструировав среднестатистический социальный портрет осужденного горожанина. Всего таковых за прошлый год насчитали 12 712, подавляющее большинство которых составляют совершеннолетние мужчины.

Выяснилось, что наиболее типичным петербуржцем, получившим приговор, стал 42-летний мужчина (в таком возрасте осудили более семи тысяч человек). Чаще всего он имеет постоянную прописку в городе и образование не выше среднего профессионального.

Как правило, преступления совершались в трезвом состоянии, а наиболее распространенная статья - 158 УК (кража): таких дел доведено до конца более шести тысяч.

Ранее типичного осужденного в 2022 году петербургские суды если и привлекали к уголовной ответственности, то свободы не лишали.