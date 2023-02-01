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Первые туристические лайнеры направятся в Выборг из Петербурга и Москвы ближайшей весной

фото ЗакС политика Первые туристические лайнеры направятся в Выборг из Петербурга и Москвы ближайшей весной

Начиная с весны 2023 года до Выборга будут ходить туристические лайнеры из Петербурга и Москвы, известил в эфире телеканала ОТР зампредседателя правительства Ленобласти, глава комитета по сохранению культнаследия Владимир Цой.

Чиновник отметил, что Выборг должен впервые принять крупные пассажирские суда в этом году.

"В этом году Выборг впервые примет большие круизные лайнеры из Петербурга и Москвы, мы ожидаем несколько судозаходов. Они [лайнеры] будут следовать по достаточно длинным маршрутам, но Выборг будет одной из точек, куда они заходят", — поделился планами Цой.

В свою очередь в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что первый заход в порт Выборга осуществит круизный лайнер "Мустай Карим", который начнёт свой судоходный путь до областного города в Москве.


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