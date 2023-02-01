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МВД обязали возместить новгородскому "яблочнику" Шалякину 15 тысяч рублей морального ущерба

фото ЗакС политика МВД обязали возместить новгородскому "яблочнику" Шалякину 15 тысяч рублей морального ущерба

Российская Федерация обязана будет возместить члену новгородского "Яблока" Виктору Шалякину 15 тысяч рублей за моральный ущерб ввиду незаконного преследования, известила у себя в Telegram-канале глава партийной фракции в гордуме Великого Новгорода Анна Черепанова.

Она сообщила, что 30 января Новгородский райсуд удовлетворил исковые требования Шалякина к МВД и Минфину РФ о компенсации судебных расходов и возмещении морального вреда.

Речь идёт о событиях апреля прошлого года. 20 числа майор полиции Ирина Инкуева составила на "яблочника" протокол об административном правонарушении за незаконную предвыборную агитацию. На деле Шалякин расклеивал пацифистские постеры, не имевшие отношения к выборам. После этого был долгий судебный процесс: дважды мировой суд признавал активиста виновным, дважды суд апелляционной инстанции отменял эти решения, только с третьего раза дело было прекращено.

С иском к Минфину и МВД Шалякин обратился в суд в ноябре 2022 года. Как итог, инстанция встала на его сторону и обязала ведомства возместить ему расходы на лингвистическую экспертизу и услуги адвоката, а также выплатить компенсацию морального ущерба в размере 15 тысяч рублей.

фото: Виктор Шалякин общается с полицией на "Земском съезде", 2021 год


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