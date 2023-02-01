Восемь инспекторов будут искать в Петербурге машины с закрытыми номерами

С 1 февраля в зоне платной парковки Петербурга начнется патрулирование улиц пешими инспекторами. Они будут выявлять автомобили с закрытыми государственными регистрационными номерами и убирать с номеров посторонние предметы, сообщили в комитете по транспорту.

"Впоследствии автовладельцам, нарушившим правила стоянки в зоне платной парковки, Комитетом по транспорту будет выписан штраф в размере 3000 рублей", - заявили в комитете.

Всего на улицы города выйдет восемь инспекторов, входящих в штат СПб ГКУ "Городской центр управления парковками". Они должны быть одеты в специальную брендированную форму. Сотрудники будут передвигаться по заранее утвержденным маршрутам.