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Новости 11:13

На время СВО Матвиенко предложила отказаться от закона о госзакупках

фото ЗакС политика На время СВО Матвиенко предложила отказаться от закона о госзакупках

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с идеей моратория, который нужно, с ее точки зрения, наложить на федеральный закон о контрактной системе. Условия военной спецоперации, по ее мысли, требуют более оперативного ведения финансово-хозяйственной деятельности.

"С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках) и быстро осваивать средства", - приводит ее слова РИА "Новости".

Пообещав обсудить идею с премьер-министром, Матвиенко поручила своему заместителю Николаю Журавлеву составить официальное обращение в кабмин.

Приостановка действия 44-ФЗ до конца спецоперации, по мнению спикера Совфеда, позволит регионам стремительнее и качественнее развиваться.


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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