Прокуратура потребовала через суд законсервировать дом-памятник на Ржевке

Аварийное состояние здания офицерской казармы служителей Охтинского порохового завода (шоссе Революции, 73) стало поводом для обращения в суд, о чем сообщает сайт петербургской прокуратуры.

Здание стоит заброшенным и разрушается как минимум со второй половины 2000-х годов. В последнее время оно не защищено от посторонних, в том числе асоциальных элементов, регулярно проникающих внутрь.

Прокуратура требует обеспечить консервацию сооружения. Сделать это, согласно исковому заявлению, должны сотрудники администрации Красногвардейского района.

Здание для служителей Охтинского порохового завода в стиле классицизм построили в 1830-х годов по проекту архитектора Захара Краснопевкова. КГИОП с 2001 года считает его выявленным объектом культурного наследия.