"Форум свободной России"* признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией на территории РФ движение "Форум свободной России"*.
По мнению ведомства, зарегистрированное в Литве юридическое лицо представляет опасность для РФ и ее конституционного строя.
Движение состоит преимущественно из политэмигрантов и журналистов, которые раз в полгода проводят конференции в Вильнюсе и обсуждают будущее России после смены нынешнего политического режима. У истоков движения в 2016 году стоял чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров**.
*Генпрокуратура признала "Форум свободной России" нежелательной организацией на территории РФ
**Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов