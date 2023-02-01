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Новости 12:40

"Форум свободной России"* признали нежелательной организацией

фото ЗакС политика "Форум свободной России"* признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией на территории РФ движение "Форум свободной России"*.

По мнению ведомства, зарегистрированное в Литве юридическое лицо представляет опасность для РФ и ее конституционного строя.

Движение состоит преимущественно из политэмигрантов и журналистов, которые раз в полгода проводят конференции в Вильнюсе и обсуждают будущее России после смены нынешнего политического режима. У истоков движения в 2016 году стоял чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров**.

*Генпрокуратура признала "Форум свободной России" нежелательной организацией на территории РФ

**Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов


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