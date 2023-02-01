"Форум свободной России"* признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура объявила нежелательной организацией на территории РФ движение "Форум свободной России"*.

По мнению ведомства, зарегистрированное в Литве юридическое лицо представляет опасность для РФ и ее конституционного строя.

Движение состоит преимущественно из политэмигрантов и журналистов, которые раз в полгода проводят конференции в Вильнюсе и обсуждают будущее России после смены нынешнего политического режима. У истоков движения в 2016 году стоял чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров**.

*Генпрокуратура признала "Форум свободной России" нежелательной организацией на территории РФ

**Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов