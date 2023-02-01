Путин освободил Юрия Аверьянова от должности в Совбезе: он станет помощником Медведева в ЕР

Президент РФ подписал указ, согласно которому первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов освобождается от занимаемого поста. Документ доступен на портале правовой информации.

Упразднение связано с переходом Аверьянова на новую работу. РИА Новости передаёт, что он станет помощником Дмитрия Медведева в "Единой России". Также он будет трудоустроен в координационной парламентской группе по вопросам военной спецоперации.

Аверьянов стал замсекретаря Совбеза в 2012 году, на работу в аппарат главы государства пришёл в 2000-м.

Чиновник родился в городе Бендеры Молдавской СССР. Учился в Ульяновском танковом училище, Военной академии бронетанковых войск, Военной академию Генштаба ВС РФ, Дальневосточной академии госслужбы, Хабаровской государственной академии экономики и права, в которой закончил юридический факультет. В период с 1972 по 1994 Аверьянов служил на командных и штабных должностях. После этого получил должность в Академии Генштаба, откуда попал в аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.