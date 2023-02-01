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Новости 13:10

Патриарх Кирилл считает, что для РПЦ создали наилучшие условия за всю историю страны

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл считает, что для РПЦ создали наилучшие условия за всю историю страны

Предстоятель РПЦ Кирилл, получивший 1 февраля поздравительную телеграмму от президента по случаю 14-й годовщины своей интронизации, выразил ему благодарность и высказался об актуальных взаимоотношениях церкви и политического руководства страны. С точки зрения патриарха, государство в последние годы создало для РПЦ исключительно благоприятные условия существования. По его оценке, такого уровня они достигли впервые за всю историю страны.

"Гармония в отношениях светского и церковного при полном сохранении автономии, невмешательстве и одновременно при общем осознании важности взаимодействия всех сил общества, государства и церкви для того, чтобы страна наша продолжала тот подлинно независимый от центров мировой власти курс, которым она мужественно продвигается вперед", - таким образом Кирилл, цитируемый "Интерфаксом", охарактеризовал отношения двух властей.

В его понимании, в царской России церковь находилась под давлением государства и из-за этого при принятии решений нередко вынуждена была поступаться религиозными принципами. Сейчас он такого явления не наблюдает.


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