Патриарх Кирилл считает, что для РПЦ создали наилучшие условия за всю историю страны

Предстоятель РПЦ Кирилл, получивший 1 февраля поздравительную телеграмму от президента по случаю 14-й годовщины своей интронизации, выразил ему благодарность и высказался об актуальных взаимоотношениях церкви и политического руководства страны. С точки зрения патриарха, государство в последние годы создало для РПЦ исключительно благоприятные условия существования. По его оценке, такого уровня они достигли впервые за всю историю страны.

"Гармония в отношениях светского и церковного при полном сохранении автономии, невмешательстве и одновременно при общем осознании важности взаимодействия всех сил общества, государства и церкви для того, чтобы страна наша продолжала тот подлинно независимый от центров мировой власти курс, которым она мужественно продвигается вперед", - таким образом Кирилл, цитируемый "Интерфаксом", охарактеризовал отношения двух властей.

В его понимании, в царской России церковь находилась под давлением государства и из-за этого при принятии решений нередко вынуждена была поступаться религиозными принципами. Сейчас он такого явления не наблюдает.