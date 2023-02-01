Жители Херсонской области ждут субсидий на получение жилья в Петербурге

Тридцать граждан, переехавших в Петербург из Херсонской области, обратились в жилищный комитет с просьбой сообщить им, когда будут выданы субсидии на приобретение жилья в городе, передаёт "Фонтанка". В ответ им заявили, что ждут подписания ключевого документа.

В жилкоме известили, что ждут, когда Смольный на федеральном уровне подпишет соглашение с Фондом развития территорий, посредством которого идёт субсидирование на покупку недвижимости. После этого будет дан старт приёму заявлений от желающих принять участие в программе.

Переселенцам будут предоставлять сертификаты на покупку недвижимости в Северной столице. Размер субсидии зависит от нормы обеспеченности жильём: на одинокого человека это 33 кв. метра, на двух человек — 42 кв. метра, на трёх и более — по 18 кв. метров на каждого члена семьи. Норматив умножается на стоимость квадратного метра жилья по городу — на данный момент это 88 737 рублей.

Кроме сертификатов переселенцам из Херсонской области предоставляют выплату в 100 тысяч рублей.