Петербургские полицейские ищут предполагаемых осквернителей памятника Ольге Берггольц

Накануне вечером два петербургских школьника устроили себе развлечение у памятника поэтессе Ольге Берггольц в Палевском саду, пишет издание "78.ru" со ссылкой на учительницу Ольгу Котельникову.

Педагог, по ее словам, стала свидетелем того, как учащиеся обнимались со скульптурой, ставили ноги на цветы и даже позировали возле изваяния с нацистским приветствием. Все увиденное вызвало у учительницы "шок". Увещевания на юношей не подействовали, после чего Котельникова заявила в полицию, усмотрев в их действиях признаки осквернения мемориала.

"Это оскорбление не только памяти поэтессы, которая стала символом блокадного города, это оскорбление исторической памяти каждой ленинградской семьи", - прокомментировали инцидент в администрации Невского района.

Силовики в настоящее время разыскивают подростков. Теоретически их могут привлечь к ответственности по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК).